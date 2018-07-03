ÇANAKKALE:
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03 Temmuz 2018 Salı 11:04

AK Parti’den MHP’ye teşekkür ziyareti

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı...

AK Parti'den MHP'ye teşekkür ziyareti
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AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sümeyye Betül Cihan, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık, Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Av. Tülay Ömercioğlu, MHP İl Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanı Hakan Pınar, MHP İl Yönetimi ve MHP Çanakkale Milletvekili Adayı Necip Fazıl Bayram ile bir araya geldi. Ziyarette konuşan AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, “ Başta MHP İl Başkanı Hakan Pınar ve yönetimi olmak üzere Cumhur İttifakında gösterdiğimiz uyum ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdikleri destekten dolayı tüm MHP camiasına teşekkür ederiz" dedi.
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