Arkeoloji Müzesindeki eserler Troya Müzesine taşınmaya hazır

Çanakkale’de, Troya Müzesinde sergilenecek olan Arkeoloji Müzesindeki eserlerin taşınma hazırlıkları son aşamaya geldi.Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılında yapımı hızlanan Troya Müzesinde sergilenecek olan eserlerin taşınma...

Çanakkale’de, Troya Müzesinde sergilenecek olan Arkeoloji Müzesindeki eserlerin taşınma hazırlıkları son aşamaya geldi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılında yapımı hızlanan Troya Müzesinde sergilenecek olan eserlerin taşınma hazırlılarını yerinde gördü. Arkeoloji Müzesinde taşınma hazırlıklarıyla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz ve Müze Müdürü Ali Atmaca Vali Orhan Tavlı’ya bilgi verdi. Büyük bir özenle hazırlanan Arkeoloji Müzesindeki eserler Ağustos Ayında tamamlanması planlanan Troya Müzesinde sergilenecek.