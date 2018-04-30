ÇANAKKALE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:52

Balayına değil maça çıktı

2. Amatör Küme’de Umurbeyspor’un Çanakkale Genç 1915 Spor ile karşı karşıya geldiği maç ilginç bir olaya sahne oldu.Maçtan bir gün önce hayatını Merve Gültekin ile birleştiren Umurbeyspor futbolcusu Sabahaddin Karazilli ertesi gün sahadaki...

Balayına değil maça çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

2. Amatör Küme’de Umurbeyspor’un Çanakkale Genç 1915 Spor ile karşı karşıya geldiği maç ilginç bir olaya sahne oldu.

Maçtan bir gün önce hayatını Merve Gültekin ile birleştiren Umurbeyspor futbolcusu Sabahaddin Karazilli ertesi gün sahadaki yerini aldı. Zorlu maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için balayını erteleyen Karazilli’nin bu davranışı büyük takdir topladı.

Karşılaşma sonrası konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Karazilli, “Hayatımın en mutlu gününde takım arkadaşlarım beni yalnız bırakmadı. Ben de onların yanında olmak istedim. Sahada olmam noktasında bana anlayış gösteren sevgili eşime de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

29 Nisan Pazar günü saat 17.00’de 18 Mart Suni Çim Stadı’nda oynanan karşılaşma 3-1 Çanakkale Genç 1915 Spor’un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku