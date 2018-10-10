ÇANAKKALE:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 16:04

Başkan Işık, adaylık başvurusunu yaptı

Çanakkale’nin Biga ilçesinin Belediye Başkanı İsmail Işık, bugün CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren’e belediye başkanlığı adaylığı ile ilgili evrakları teslim etti.Bugün CHP Biga İlçe Binası’na Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer...

Başkan Işık, adaylık başvurusunu yaptı
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Çanakkale’nin Biga ilçesinin Belediye Başkanı İsmail Işık, bugün CHP Biga İlçe Başkanı Atilla Diren’e belediye başkanlığı adaylığı ile ilgili evrakları teslim etti.

Bugün CHP Biga İlçe Binası’na Karabiga Belediye Başkanı Muzaffer Karataş ile birlikte giden Başkan Işık, ’Evraklarımızı hazırladık. Daha önce de basın önünde aday olacağımı ifade etmiştim. Yaşanacak Şehir Biga amacıyla çıktığımız bu kutlu yolda, ortaya koyduğumuz vizyonun tamamlanması gerekiyor. Yaptığımız işlerin ve projelerimizin yarım kalmaması, daha sağlam temellendirilmesi için bir döneme daha ihtiyacımız var. Ben ve arkadaşlarım, Biga’mız için bir dönem daha çalışmaya hazırız" dedi.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, ilk olarak yerel basın temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda soru üzerine, yeniden aday olmak istediğini açıklamıştı. Son olarak 22 milyon lira bedelle gerçekleştirilen Kapalı Pazaryeri, Katlı Otopark ve Sebze Hali Binası’nın açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Başkan Işık’ı yeniden aday görmek istediğini ifade etmişti.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık açılış töreninde, "Söz verdiğimiz projelerin çoğunu gerçekleştirdik. Kalanları da 6 ay içinde tamamlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise müdahale ederek, "6 ay değil, daha uzun süre hizmet edeceksiniz. Bigalıları bölgenin en mutlu insanları yapmak için çalışacaksınız" demişti.
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