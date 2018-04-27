ÇANAKKALE:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:39

Başkan Tenur, şehir içi minibüs şoförleri ile bir araya geldi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tenur, şehir içi minibüs şoförleri ile bir araya geldi.Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tenur, 25 Ekim 2017 tarihinde uygulamaya koyulan öğrenci...

Başkan Tenur, şehir içi minibüs şoförleri ile bir araya geldi
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tenur, şehir içi minibüs şoförleri ile bir araya geldi.

Biga Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Sait Tenur, 25 Ekim 2017 tarihinde uygulamaya koyulan öğrenci servis yönetmeliği gereği araçlarda 3 noktalı emniyet kemeri, koltuk sensoru, klima sistemi, koltukların tamamını görüntüleyebilecek iç ve dış kamera sistemi, en az 30 gün hafızalı olacak şekliyle hazırlandığını, bu uygulamaların 03 eylül 2018 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacağını duyurdu. Başkan Tenur," 2918 sayılı kanunda değişiklik yapılarak otomobil statüsü 7 koltuktan 9 koltuğa, minibüs statüsü 15 koltuktan 17 koltuğa, 18 koltuktan yukarısı da otobüs olarak belirlenmesine rağmen vergi dairelerinde motorlu taşıt vergileri eski kanuna göre uygulanıyordu. 27 Mart 2018 tarihinde yayınlanan kanun hükmünde kararname ile 01 Ocak 2019 tarihinden itibaren vergi daireleri de yeni düzenlemeye göre araçlardan vergi alacaklardır. 17 aralık 2017 tarihinde gelir idaresi başkanlığınca uygulamaya konulan defter beyan sistemi ile ilgili olarak basit usul üyelerimizin işlemlerini oda olarak yürütebilmemiz için sözleşme imzalanması gerekmektedir. Maalesef, 100 üyemiz daha gelip sözleşmesini imzalamamıştır. Yeni uygulama ile esnaflarımız her ayın ilk haftası bir önceki ayın gelir ve gider fatura fişlerini odamıza getirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde vergi usulsüzlük cezası uygulanacaktır. 2017 yılı beyannamelerinden doğan kazançların 3 bin lirasına vergi muafiyetini bu yıl vergi dairesinin görüşünü alarak uyguladık. Birçok esnafımız vergi vermeden yılı kapattı, bunu önümüzdeki yılda vergi dairesinin de görüşünü alarak devam ettireceğiz. Esnaflarımız, faturalarını keserken 49 bin lira barajını aşmamaya dikkat etsinler" dedi.
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