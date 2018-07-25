ÇANAKKALE:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:45

Başkan Yılmaz’dan basın mensuplarına ziyaret

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren yerel gazete ve ajans temsilcilerini ziyaret etti.24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle...

Başkan Yılmaz'dan basın mensuplarına ziyaret
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren yerel gazete ve ajans temsilcilerini ziyaret etti.

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren yerel gazete ve ajans temsilcilerini ziyaret etti. Gazetecilerin 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Bugün sizlerin günü sizler için özel olan bu tür günleri unutmamamız lazım. Çünkü bizim vatandaşla iletimizi sağlayan sizlersiniz. Onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Haberlerimizi, yaptığımız işleri ve kısacası her türlü faaliyetimizin vatandaşımıza birebir ulaşmasında sizin çok büyük emeğiniz var. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Çok kolay şartlarda çalışmıyorsunuz. Bunu da iyi biliyorum ama bizde sizlerin her zaman yanınızda olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Hele hele böyle günlerde de sizlerle birlikte olmaktan yaptıklarımızı, yapacaklarımızı, devam eden çalışmalarımız hakkında sizlere bilgi vermekten mutlu oluyoruz. Sizlerde bunları gerek yazarak gerekse sosyal medya üzerinden vatandaşımıza duyuruyorsunuz. Sizlerle bir bütün olarak çalışmaktan son derece mutluyum. Tekrar 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramınız kutlu olsun” dedi.
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