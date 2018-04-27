ÇANAKKALE:
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27 Nisan 2018 Cuma 13:56

Bayramiç’te ’4006 Tübitak Bilim Fuarı’

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen ’4006 Tübitak Bilim Fuarı’ düzenlendi.Bayramiç’te Atatürk Anadolu Lisesi, ’4006 Tübitak Bilim Fuarı’ düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan...

Bayramiç'te '4006 Tübitak Bilim Fuarı'
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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Atatürk Anadolu Lisesi tarafından hayata geçirilen ’4006 Tübitak Bilim Fuarı’ düzenlendi.

Bayramiç’te Atatürk Anadolu Lisesi, ’4006 Tübitak Bilim Fuarı’ düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan etkinliğe, Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Bayramiç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Etik, ilçedeki okulların müdürleri ve öğretmenler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Okul Müdürü Nihat Ertürk, öğrencilerini bu örnek çalışma nedeniyle tebrik etti. Etkinliğin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından okul salonunda sunulan projeleri gezen protokol üyeleri, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, projeleri hakkında bilgi verdi. Projelerin gezilmesi sonrası canlı müzik eşliğinde kermes gerçekleşti.
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