Bayramiç’te ’4006 Tübitak Bilim Fuarı’

Etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmalarının ardından, okul öğrencileri tarafından halk oyunu gösterisi sergilendi. Daha sonra etkinliğin açılış kurdelesi kesildi. Ardından okul bahçesindeki halı sahada sunulan projeleri gezen protokol üyeleri, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Projelerin gezilmesi sonrası, canlı müzik eşliğinde kermes düzenlendi.

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