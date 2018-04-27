ÇANAKKALE:
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27 Nisan 2018 Cuma 14:34

Biga Belediyesi, 1. Proje Pazarı’nda

Çanakkale’de Çarşamba günü açılış töreni gerçekleştirilen Çanakkale 1. Proje Pazarı’na Biga Belediyesi de katıldı.Açılış törenine Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sürücü, ÇOMÜ Rektörü Prof....

Biga Belediyesi, 1. Proje Pazarı'nda
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Çanakkale’de Çarşamba günü açılış töreni gerçekleştirilen Çanakkale 1. Proje Pazarı’na Biga Belediyesi de katıldı.

Açılış törenine Vali Yardımcısı Tahir Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Sürücü, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve davetliler katıldı. ÇOMÜ Rektörü Acer ve Vali Yardımcısı Şahin’in yaptığı konuşmaların ardından kesilen kurdele ile açılış gerçekleşti.

Biga Belediyesi standında ise Atatürk Kültür Merkezi etkinlikleri, belediye kreşleri, Şehir Parkı ve Biga Belediyesi’nin yatırımlarına yer verildi. Yaşanacak Şehir Biga vurgusu yapılan stantta, devam eden projelerin de tanıtımı yapıldı. Stant ilgi görürken, ziyaretçilere Biga ve Biga Belediyesi çalışmaları hakkında tanıtıcı bilgilerin yer aldığı kitapçıklar verildi.

Çanakkale 1. Proje Pazarı’nı ziyaret eden Biga Belediye Başkanı İsmail Işık ise ziyaretçileri, yaşanan değişim ve gelişimi görmeye Biga’ya davet etti.
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