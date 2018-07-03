Biga Belediyesi’nden eğitime dev destek

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İsmail Işık başkanlığındaki Biga Belediyesi son 4 yılda eğitme olan yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ın göreve gelmesiyle iki kreş açtı. 3 okul için yer tahsisi gerçekleştirdi. Biga’da Biga Belediyesi öncülüğünde bilgi evlerinde ve Atatürk Kültür Merkezi’nde de atölye çalışmaları ve kurslar ile de eğitim ve öğretimde önemli işler gerçekleşiyor.

Biga Ticaret Borsası’nın yapımını üstlendiği Biga Ticaret Borsası Anaokulu’nun temel atma töreninde konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Beni en çok heyecanlandıran, en çok duygulandıran eğitime yapılan yatırımlardır. 4 yıldan bu yana 2 anaokulu ve 1 fen lisesi olmak üzere 3’üncü yer tahsisimizi yaptık" dedi.

Hamdibey Mahallesi’ndeki Keloğlan Parkı, Biga Belediyesi’nce eğitim alanı olarak Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Değerli bir alanı eğitim alanına çeviren Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, park çalışmasını da ivedilikle başlattı.

Törende konuşan Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Eğitime yapılan bir destekle ilgili törendeyiz. 4 yıldan biraz fazla oldu, belediye başkanlığı görevini yapıyorum bu güzel kentin. Beni en çok heyecanlandıran, en çok duygulandıran eğitime yapılan yatırımlardır. 4 yıldan bu yana 2 anaokulu ve 1 fen lisesi olmak üzere 3’üncü yer tahsisimizi yaptık. Eğitimine ne kadar destek olursak, eğitim düzeyini ne kadar yükseltirsek, geleceğe de daha güvenli bakarız. Biga’nın sivil toplum kuruluşlarının ve Türkiye çapındaki önemli firmalarımızın da destekleriyle Biga Belediyesi, Biga Kaymakamlığı, iktidarı, muhalefeti ve Biga’nın sivil toplumu ile birlikte bir araya geliyoruz ve güzel işler yapıyoruz. Bu mahallemizdeki Keloğlan Parkı’nı anaokulumuzun yapımı için tahsis ettik" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından temel atma törenine geçildi.

Hamdibey Mahallesi’nde Kocabaş Çayı kıyısındaki dolgu alanında çocuklar için daha modern bir park alanı çalışması başladı. Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, " Park alanını okul alanı için tahsis ettik ama bu bölgeyi de parksız bırakmadık. Hemen 100 metre ileride dolgusu yapılan alanda aynı özelliklerde daha gelişmiş fonksiyonları olan ve daha modern bir parkı birkaç ay içerisinde kazandıracağız" dedi.

Çocuk oyun parkının yanında rekreasyon alanı olarak planlanan Kocabaş Çayı çevresi düzenlemesi devam ediyor. Düzenleme içinde oturma alanları, yürüyüş alanları ve araç otoparkı yapımı da planlanıyor. Çalışma tamamlandığında Hamdibey Mahallesi’ne nefes aldıracak bir büyük alan ortaya çıkacak.