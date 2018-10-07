Biga Fuarında kef sanatı ilgi gördü

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yaşayan İsa Kır, çalışmalarını üç ayrı el sanatının baş harflerini bir araya getirerek kef sanat adı altında topladığını söyledi.

Kaligrafi, ebru ve filografi sanatının baş harflerinden oluşan çalışmalarını 12. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarında sergileyen Kır, " İşadamları ve siyasilerden gelen talepler doğrultusunda devlet arma çalışıyorum. 120x140 ebatlarında geleneksel motiflerden olan halı motifini 18 bin adet çivi 4 kilo 850 gram bakır telle işledim. Sabırla işlediğim için başlangıç ismi sabır bitişini görmek huzur olduğu için sabır ve huzur adını verdim. Genelde büroları için talep gören çalışmalarım fuarda yoğun bir ilgi görüyor" diye konuştu.