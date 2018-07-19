Biga TSO Stratejik Amaç ve Hedef Belirleme Toplantısı yapıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Ticaret ve Sanayi Odasının 2019-2022 dönemi Stratejik Planı hazırlanması çalışmaları kapsamında stratejik amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedef ve faaliyetleri belirleme toplantısı...

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Ticaret ve Sanayi Odasının 2019-2022 dönemi Stratejik Planı hazırlanması çalışmaları kapsamında stratejik amaçlar ve bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik hedef ve faaliyetleri belirleme toplantısı yapıldı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odasının 2019-2022 döneminde üyelerine sunacağı hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik bir rehber niteliğinde olan stratejik planını oluşturmaya dönük adımlardan biri olan toplantıya Odayı temsilen Meclis Başkanı Melih Akyıl, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Çakır, Meclis Başkan Yardımcıları Jale Kırbaş ve Ümit Alşan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri Ayşe Arda, Niyazi Kısacık, Şerif Engin, İlhan Aydın, Serkan Yılmaz, Ayşe Tuna Sucuka, Özgür Yılmaz ve Nejdet Irak, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Erdoğan ve Tevfik Başarır, Meclis Üyesi Erol Şener, Meslek Komite Başkanları İnci Bayram, Koray Kabadayı, İrfan Çınar, Servet Bayram ve Mustafa Bıyıklı, Genel Sekreter Mustafa Mutlu, Kalite ve Akreditasyon Sorumlusu Gülşen Gezer, Araştırma Memuru Orhan Yavuz, Muhasebe Memuru Adnan Demir, Ticari Sicil Memuru Barış Doğan ile stratejik plan ekibinde yer alan Biga Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Yelkikalan, İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Yard.Doç. Dr. Erdal Aydın, Dr. Sena Erden Aygün, Yard. Doç. Dr. Ünzüle Kurt, Aykuz Oflaz ve Elçin Bayraktar Köse katıldı.

Toplantıya dış paydaşlardan ise Biga Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Bahattin Zayim, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, Vergi Dairesi Müdürü Salih Kılıç, Biga Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Sait Tanur, S.S. Çanakkale Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Birliği Biga Şube Başkanı İbrahim Kahraman Soydan ve Biga Ziraat Odası Genel Sekreteri Arif Ödül katılım sağladı.