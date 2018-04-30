Biga TSO’da 21. dönem girişimcilik eğitimi sona erdi

Çanakkale’nin Biga Ticaret ve Sanayi Odası, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile düzenlenen ’Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin 21.’si yapıldı.

Biga’da 24-27 Nisan tarihlerinde devam eden ve dört gün boyunca toplam 32 saat süren eğitime 20 girişimci adayı katıldı. Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, ülke kurtuluşunun markalaşmadan, girişimcilikten, yerli ve milli ürünlere sahip çıkmaktan geçtiğini söyledi. Doğan yaptığı açıklamada girişimciliğin önemine değinerek, eğitimi başarıyla tamamlayan girişimcilere tavsiyelerde bulundu. Doğan, “Güçlü ve ayakları yere basan bir ülke olmak için üretmek ve istihdam yaratmak için girişimci adaylarını desteklemeliyiz. Seveceğiniz ve mutlu olabileceğiniz bir iş kurun. Öncelikle ne istediğinizi çok iyi bilmeli, yolunuzu ve hedeflerinizi iyi belirlemek zorundasınız. Çevrenizdeki fırsat ve tehditlerin farkında olun. Bu bilinçle kendi güçlü ve zayıf yönlerinizi bilerek yol haritanızı çizin. Hedefinizi gerçekleştirmek için çok çalışın. Günümüz iş ortamı acımasız ve rekabetçi. Bu nedenle özgüven ve daha önemlisi kendini sürekli geliştirmek de başarıya giden yolda olmazsa olmazlardan. Kurs eğitmenimiz Ebru Fidan’a ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Odamız tarafından özverili bir şekilde yürütülen bu eğitimi başarıyla tamamlayan arkadaşlarımıza, sertifikalarını aldıktan sonra da işyerlerini kurabilmeleri ve geliştirmeleri konusunda destek olacağımızı belirtiyor, yeni iş hayatlarında şahsım ve yönetim kurulum adına başarılar diliyorum. Bu girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesinde İŞKUR ve KOSGEB Çanakkale Müdürlüklerimize teşekkürlerimizi sunuyor, yeni girişimcilerimizin açacağı işletmelerin ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.