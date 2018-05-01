ÇANAKKALE:
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01 Mayıs 2018 Salı 11:57

Biga’da 1 Mayıs kutlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Disk Genel İş Sendikası Biga Temsilciliği’nce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı.Biga’da Disk Genel İş Sendikası Biga Temsilciliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı. Biga Belediyesi...

Biga'da 1 Mayıs kutlandı
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Disk Genel İş Sendikası Biga Temsilciliği’nce 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı.

Biga’da Disk Genel İş Sendikası Biga Temsilciliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlandı. Biga Belediyesi önünde toplanan işçiler ilçe meydanına yürüdü. Meydanda Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından konuşan DİSK Genel İş Sendikası Biga Belediyesi İşyeri Temsilcisi Üzeyir Kotan, "Bugün 1 Mayıs. Bugün biz işçilerin bayramı. Bugün Dünya Emek ve Dayanışma Günü. Dünyada 120 yılı, ülkemizde ise 100 yılı aşkın süredir kutluyoruz bu bayramı. Bundan 132 yıl önce, çalışma saatlerinin düşürülmesi talebiyle başladı bu işçi hareketi. İlk kez, 1856 yılında Avustralya’da yürüyüş gerçekleşti. 1886’da Amerika’da işçi sendikalarının da katılımıyla protestolar gerçekleşti. Boyun eğmeyen işçi kardeşlerimiz, üretimden gelen güçlerini ve mücadelelerindeki kararlılıklarını tüm dünyaya gösterdiler. İnsanca çalışmak ve insanca yaşamak dışında bir isteğimiz olmadı. Ancak günümüzde bile işçilerin insanca yaşama isteği gözardı ediliyor" dedi.
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