ÇANAKKALE:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 15:48

Biga’da Amatör Spor Haftası kutlandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş korteji düzenlendi.Korteje, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü...

Biga'da Amatör Spor Haftası kutlandı
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş korteji düzenlendi.

Korteje, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Celal Avcı, daire amirleri ve sporcular katıldı. Hükümet meydanından başlayan yürüyüş Bigaspor halı sahasında son buldu. Burada düzenlenen törende konuşan Biga Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Celal Avcı, " 8-14 Ekim amatör spor haftası kapsamında planlanan faaliyetler ile farkındalık oluşturularak halkımızın spora özendirilmesine, yeni bireylerin spora kazandırılmasına, özellikle gençlerimizde spor bilinci ve kültürü oluşturulmasına çalışılmaktadır. Müdürlüğümüz olarak gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, sporu tabana yaymak, hem ruhen hem bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek için çalışıyoruz" dedi.

Sporun her alanına destek vermeyi, sporcuları her alanda motive etmeyi önemsediğini dile getiren Biga Kaymakamı Mustafa Can, "Okul sporlarında ve kulüplerin göstermiş oldukları gerek yerelde, gerek ulusalda uluslararası başarılar elde ediyoruz. Bu vesile ile kulüplerimize, antrenörlerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Etkinlikleri kapsamında Biga Gelişim Eskrim Kulübü sporcuları gösteri yaptı.
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