Biga’da güreşçiler antrenmanları sıklaştırdı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi güreş antrenörü Salih Altınkaya güreşçilerin, Kırkpınar öncesi yağlı güreş antrenmanlarını sıklaştırdıklarını söyledi.

Biga Belediyesi güreş antrenörü Salih Altınkaya, "Kırkpınar’a, Kaz dağlarında günde çift antrenman yaparak hazırlanıyoruz. Bize destek olan Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Kırkpınar,Çan,Geyikli, Çardak, Balıkesir Kurtdere, Antalya Konyaaltı, Balıkesir, Gönen, Antalya, Elmalı ve Alanya Gökbel yaylası güreşlerinde ekip olarak Biga Belediyesinin adını en iyi şekilde duyurmaya devam edeceğiz. İnşallah Kırkpınar´dan madalya döneriz" dedi.