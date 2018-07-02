Biga’da kaza: 1 yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Biga ilçesinin Şakirbey kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Biga-Bandırma yolu üzerinde bulunan Şakirbey kavşağında Biga’dan Bandırma istikametine gitmekte olan 17 EZ 722 plakalı otomobil sürücüsü Ulaş Ülkü, Gümüşçay beldesinden şehir merkezine gitmekte olan Orhan Sur yönetimindeki 45 UK 336 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen yaralı Ulaş Ülkü, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.