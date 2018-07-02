ÇANAKKALE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:56

Biga’da kaza: 1 yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Biga ilçesinin Şakirbey kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Biga-Bandırma yolu üzerinde bulunan Şakirbey kavşağında Biga’dan Bandırma...

Biga'da kaza: 1 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Biga ilçesinin Şakirbey kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Biga-Bandırma yolu üzerinde bulunan Şakirbey kavşağında Biga’dan Bandırma istikametine gitmekte olan 17 EZ 722 plakalı otomobil sürücüsü Ulaş Ülkü, Gümüşçay beldesinden şehir merkezine gitmekte olan Orhan Sur yönetimindeki 45 UK 336 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen yaralı Ulaş Ülkü, Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku