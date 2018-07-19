Çanakkale’nin Biga ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, ilçe merkezinde bulunan Kocabaş çayı otopark alanında meydana geldi. Otopark alanından ilçe merkezine doğru gitmekte olan Ş. A. idaresindeki 17 KH 689 plakalı otomobil K. A. idaresindeki 17 KG 672 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü K. A. başından yaralandı. Yaralı, 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Biga’da kaza: 1 yaralı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, ilçe merkezinde bulunan Kocabaş çayı otopark alanında meydana geldi. Otopark alanından ilçe merkezine doğru...