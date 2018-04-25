Biga’da kreşlerden coşkulu kutlama

Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri, 23 Nisan coşkusunu Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle yaşadı.Biga...

Özel Biga Belediyesi Hamdi Gençoğlu Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Özel Biga Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri, 23 Nisan coşkusunu Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle yaşadı.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ın da katıldığı törene ailelerin ilgisi büyüktü. Etkinliklerde 8 sınıf görev aldı ve 150’den fazla öğrenci gösteri yaptı. Etkinlikleri izleyen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık burada yaptığı konuşmada; “Biz en çok çocukların belediyesi olduğumuz iddiasındayız. Bu iddianın en önemli kanıtı da göreve geldikten sonra yaptığımız iki kreşimiz. Minik öğrencilerimizi Atatürk ilke ve hedefleri ışığında geleceğe hazırlıyoruz. Miniklerimizin modern bir eğitim sisteminden geçmesini; düşünen, sorgulayan ve soru soran bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Her iki kreşimiz de kısa sürede, sundukları başarılı eğitim çalışmalarıyla yoğun ilgi görmeye başladılar. Emeği geçen tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Etkinlikler kapsamında Minik Kalpler sınıfı kurbağa dansı, Gülen Yüzler sınıfı çiçek ve baston dansı, Yıldızlar sınıfı Atatürk Rondu, Dostluk sınıfı İzmir Marşı ve Bayrağım şarkısı, Merhamet sınıfı Karadeniz Halk oyunları gösterisi, Yardımseverlik sınıfı sandalye dansı, Sevgi sınıfı civciv dansı, İyilik sınıfı Gecenin Güzelliği rondu ile sahne aldılar. Aileler bol bol fotoğraf çektirirken, miniklerin sahne performansları sık sık alkış aldı.