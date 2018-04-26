Biga’da Kuran’ı Kerim’i güzel okuma yarışması

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kuran’ı Kerimi güzel okuma yarışması düzenlendi.

Şehit İbrahim Ateş Kız İmam Hatip Lisesi toplantı salonunda Biga Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen yarışmaya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Müjdat Yüksel, Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi Müdürü Fikret Can, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Müjdat Yüksel yaptığı açılış konuşmasında,"Kuran’ı Kerim’i okumak biz müslümanın en hayırlı işi. Bu hayırlı işle uğraştığınız için öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan öğrencilerimiz İmam Hatip lisesi ve ortaokulu öğrencileri değil. Bu yarışmaya katılan öğrencilerimiz ortaokul ve lisede seçmeli Kuran’ı Kerim dersini görüp öğrenen öğrencilerimiz. Dolayısıyla bu yarışmayı biz çok farklı görüyoruz. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimiz bizim için birincidir" dedi.

Yarışmaya, 7 lise 13 ortaokul öğrencisi katıldı.