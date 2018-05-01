Biga’da orman köylüsüne dağıtılacak olan fidanlar sahiplerini buldu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Orman Genel Müdürlüğünün orman kanunu ek 12 maddesine dayanarak projelendirdiği 5 bin köye 5 bin orman Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen gelir getirici tür ağaçlandırma sahalarına dikilen fidanlarının paylaşımını kura ile belirlendi.

Biga Orman İşletme Müdürlüğünde Gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında 29 köyde bin 914 dekar alanda ceviz, badem, kestane ve fistıkçamı dikildi. 3 yıllık bakımı Orman idaresi tarafından yapıldıktan sonra orman köylüsüne dağıtılacak olan fidanlar sahiplerini buldu. Sığırcık, Dişbudak, Gürgendere, Kozçeşme, Kazmalı, Hisarlı, Danışment, Güleçköy, Kocagür, Bezirganlar, Bakacak, Ahmetler, Yeniçiftlik, Çeltik, Dereköy, Danapınarı, Kahvetepe, Savaştepe, Havdan köylerinde ceviz, badem, kestane, Akkayrak, Bakacak Çiftliği, Kaynarca, Koruoba, Yenimahalle, Sarısıvat, İskender ve Hacıköy’de fıstıkçamı dikildi. Köylere yapılan ilan sonucunda fidanların bakım ve korumasını yapmak şartıyla faydalanmak isteyenler belirlendi. Kozçeşme köyünde yapılan kura töreninde konuşan Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, “Orman işletmeciliğinde sadece odun üretim politikasından vazgeçilmiştir. Artık mevzuat çerçevesinde ormanlarda fonksiyonel işletmecilik ön plandadır. 2017 yılında yenilenen orman planlarında biyolojik çeşitlilik olarak korunması gereken alanlar, Bal ormanı olarak muhafazasında yarar bulunan alanlar, üretim ormanları, bozuk orman alanları belirlenmiştir. Plan sürecinde gerekeli çalışmalar bu planlara göre yapılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda bozuk orman alalarından yetişme ortamı şartları uygun olan alanlarda özellikle sulamasında problem olmayacak yerlerde orman köylüsü ile birlikte hareket edilmekte dikilebilecek ceviz, badem, kestane, fıstıkçamı gibi türler öncelikle dikilmektedir. Bu alanlara dikilen fidanlar bakım ve korumasını yapmak kaydı ile faydalanmak isteyenlere uzun vadeli olarak mevzuat kapsamında paylaştırılmaktadır” dedi.

Kura çekiminde Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Köy Muhtarı Ahmet Tozan, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza şefi Dr Muhammet Akkaya ve köylüler katıldı. 100 dekar alana dikilen ceviz ve badem fidanları faydalanmak isteyen 58 kişi arasında çekilen kura sonucu sahipleri belirlendi. Değirmencik köyünde 79 kişi, Dişbudak köyünde 49 kişi, Danapınarı köyünde 55 kişi, Gürgendere Köyünde 36 kişi çekilen kura sonucu fidanlarına kavuştu.