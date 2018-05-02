ÇANAKKALE:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 20:05

Biga’da otomobil devrildi: 1 yaralı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İlyas Bozan (60) idaresindeki 17 FR 768 plakalı otomobil, Biga ilçesinden Çan ilçesi istikametine gitmekte iken yoldan çıkarak, seraların içine...

Biga'da otomobil devrildi: 1 yaralı
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlyas Bozan (60) idaresindeki 17 FR 768 plakalı otomobil, Biga ilçesinden Çan ilçesi istikametine gitmekte iken yoldan çıkarak, seraların içine devrildi. Kazada sürücü Bozan yaralandı. Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Bozan’ın tedavi altına alındı.
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