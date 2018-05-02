Çanakkale’nin Biga ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İlyas Bozan (60) idaresindeki 17 FR 768 plakalı otomobil, Biga ilçesinden Çan ilçesi istikametine gitmekte iken yoldan çıkarak, seraların içine devrildi. Kazada sürücü Bozan yaralandı. Biga Devlet Hastanesine kaldırılan Bozan’ın tedavi altına alındı.
Biga’da otomobil devrildi: 1 yaralı
Çanakkale’nin Biga ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, İlyas Bozan (60) idaresindeki 17 FR 768 plakalı otomobil, Biga ilçesinden Çan ilçesi istikametine gitmekte iken yoldan çıkarak, seraların içine...