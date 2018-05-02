ÇANAKKALE:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:36

Biga’da Robotik Kodlama şenliği

Çanakkale’nin Biga ilçesinde öğrencilerin hazırladığı robot model uygulamalarının algoritma ve programlama çalışmalarının sergilendiği robotik ve kodlama şenliği açıldı.Atatürk Fen Lisesinde gerçekleşen açılışa, Kaymakam Mustafa...

Biga'da Robotik Kodlama şenliği
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde öğrencilerin hazırladığı robot model uygulamalarının algoritma ve programlama çalışmalarının sergilendiği robotik ve kodlama şenliği açıldı.

Atatürk Fen Lisesinde gerçekleşen açılışa, Kaymakam Mustafa Can, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, "Teknolojik anlamda hızlı bir gelişim sağlayan ülkemizin kodlama alt yapısını hazırlayarak geleceğe nitelikli öğrenciler yetiştirmektir. Biga’da 20 okulumuzda robotik kodlama atölyesi kurulmuş olup eğitimler verilmektedir. Bugün burada 50 projemiz yer almaktadır" dedi.

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin İnşaat Teknolojisi Alan Şefi Hasan Bakır nezaretinde bina maketleri dersinde hazırladıkları 1/20 ölçekli 4 artı 1 akıllı dubleks villayı tanıttılar. İnşaat Teknolojisi Alan Şefi Hasan Bakır, "Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Kenan Kısa ’nın yardımıyla yazılımlarını yapıp Müdür Yardımcımız Hasan Can ile birlikte elektrik elektronik aksamını yaparak 1 aylık sürede projemizi tamamladık. Üzerine eklemeler yapılarak önümüzdeki günlerde düzenlenecek fuarlara gideceğiz. Yeni nesil projeler ile öğrencilerimizi geliştirmeyi amaçlamaktayız" diye konuştu.
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