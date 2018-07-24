Biga’da sinema günleri iddialı bir filmle başlayacak

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi’nin aileleri bir araya getiren sosyal belediyecilik uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.Şehir Parkı’nda 28 Temmuz Cumartesi günü açık hava sineması etkinliği başlıyor. Saat 22:00’de Amfi...

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi’nin aileleri bir araya getiren sosyal belediyecilik uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

Şehir Parkı’nda 28 Temmuz Cumartesi günü açık hava sineması etkinliği başlıyor. Saat 22:00’de Amfi Tiyatro’da başlayacak etkinlikte yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı, oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Erdal Özyağcılar, Demet Evgar, Şevket Çoruh, Gülse Birsel gibi ünlü isimlerin yer aldığı Aile Arasında adlı film gösterilecek.

Senaryosu Gülse Birsel’e ait olan ve 1 Aralık 2017’de sinemalarda gösterime giren Aile Arasında filminin IMDB puanı ise 8.1. Film öncesi ise Biga Belediyesi’nce limonata, patlamış mısır ve su ikramı yapılacak.

Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Bigalıların sıcak yaz günlerinde aileleriyle birlikte güzel zaman geçirebilecekleri bir etkinlik hazırladık. Açık Hava Sineması’nda gösterilecek ilk film Aile Arasında. Başarılı ve ünlü oyuncuları kadrosunda barındıran bir film seçtik. İlgi göreceğini umuyorum. Önemli olan sevdiklerimizle bir arada olabilmemiz. Biz de sevdikleriyle bir arada olabilmeleri için, hemşehrilerimizin güzel zaman geçirebilecekleri etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Sosyal belediyeciliğin her alanında iş üretmeyi önemsiyoruz. Geçmiş yıllarda evlerde, açık havada sinema salonlarında güzel zaman geçirirdik. Ailelerimizle birlikte sosyalleştiğimiz alanlardı bu salonlar. Yine o güzel zamanları birlikte yaşamak hepimize keyif verecektir. Tüm hemşehrilerimi nostalji tadındaki bu güzel etkinliğe davet ediyorum" dedi.

Komedi türünde bir yapıt olan filmin tanıtımında şu ifadeler yer alıyor: "21 yıllık ilişkileri aynı gün noktalanan nevrotik Fikret ile müzikhol vokalisti Solmaz komik bir tesadüfle tanışır. Solmaz’ın kızı Zeynep, Adanalı sevgilisiyle evlenmeye karar verince her şeyden korkan Fikret, kendini bir anda hayatının rolünü oynarken bulur. Aile arasında olması planlanan nikah, damadın ailesinin ısrarıyla büyüdükçe büyür. Bu ekip düğün hazırlıkları boyunca silahlı, geleneksel, kebapçı zinciri sahibi Adanalı aileyle anlaşabilecek ve bu düğün bir terslik çıkmadan yapılabilecek midir?"