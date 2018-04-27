Biga’da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde İdriskoru İbrahim Aydın Ortaokulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.

Açılışa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Şahin, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Nermin Kunt yaptığı açılış konuşmasında, " Unutmamalıyız ki eğitim bir sevgidir, mutluluktur. Bilim ve sevgi ise paylaştıkça çoğalan bir değerdir" dedi. TÜBİTAK Bilim fuarlarının temel eğitimden bilim kültürün geliştirilmesine yönelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda düzenlenen bilimsel faaliyetler olduğunu dile getiren Proje Yürütücüsü Murat Yardımcı: " okullarda gerçekleştirilen bu fuarlarla ortaokul öğrencilerinin kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde araştırma yapabilecekleri, araştırmalarını sergileyebilecekleri, eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam amaçlanmaktadır. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Fuarımızda, Türkçe, Fen Bilimleri, Matematik, Sosyal Bilgiler, Bilişim Teknolojileri, İngilizce, Beden Eğitimi, Teknoloji Tasarım derslerimizden oluşan 20 projeyi içermektedir. 40 öğrencimiz, 9 danışman öğretmen nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular" dedi.

Folklor gösterilerinin ardından fuar törenle açılarak katılımcılar tarafından gezildi.