ÇANAKKALE:
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07 Ekim 2018 Pazar 15:25

Bigalı öğrenciler freze makinesini hayata geçirdi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine teknolojisi alanı öğrencileri CNC Router (CNC Freze) makinesini hayata geçirdi.Okul Müdürü Hayri Ulutaş, makine sayesinde bilgisayar ortamında hazırlanan 3 boyutlu...

Bigalı öğrenciler freze makinesini hayata geçirdi
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine teknolojisi alanı öğrencileri CNC Router (CNC Freze) makinesini hayata geçirdi.

Okul Müdürü Hayri Ulutaş, makine sayesinde bilgisayar ortamında hazırlanan 3 boyutlu tasarımların üretiminin gerçekleştirileceğini söyledi. Ulutaş, "Freze makinesinin piyasadaki ürünlerden en önemli farkı ahşap değil metal (çelik) işleyecek kapasitede olmasıdır. İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi makine teknolojisi alanı öğretmen ve öğrencilerine ait olan özgün tasarım komple civata montaj şeklinde tasarlanmıştır. Makinenin tasarımı, parçalarının imalatı, montajı, devreye alınmasında görevli Makine teknolojisi öğrencileri, Makine Teknolojisi Alan Şefi İsmail Dalyancı ve Makine Teknolojisi öğretmeni Burak Doğan’ı kutluyorum" diye konuştu.

CNC freze, 12. Biga Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarında sergileniyor.
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