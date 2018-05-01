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01 Mayıs 2018 Salı 12:13

Biga’nın cevizli lokumu seminere konu oldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu (MYO) Gıda İşleme Bölümü öğrencileri Biga’nın geleneksel tatlılarından cevizli lokumu bölüm seminerinde anlattılar.Biga Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi programı...

Biga'nın cevizli lokumu seminere konu oldu
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Meslek Yüksekokulu (MYO) Gıda İşleme Bölümü öğrencileri Biga’nın geleneksel tatlılarından cevizli lokumu bölüm seminerinde anlattılar.

Biga Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Şentürklü’nün vermiş olduğu gıda katkı maddeleri dersi öğrenci seminerinde, bölüm öğrencisi Evren Aloğlu tarafından Biga’nın geleneksel tatlılarından cevizli lokum tanıtıldı. Etkinlikte, cevizli lokumun özellikleri ve imalat aşamaları sunumda anlatıldı.

Biga’nın önemli şeker ve lokum imalatçılarından biri olan Bozdağ Şekerlemenin imalathanesinde gerçekleştirilen ve lokumun imalat aşamalarının gösterildiği sunumda işletme sahibi Recep Bozdağ ile yapılan röportaja yer verildi. Tatlıda yenilik arayışlarıyla ve deneme yanılma yöntemiyle geleneksel tat haline gelen cevizli lokumu ürettiklerini ifade eden işletme sahibi Bozdağ, lokumun sırrının lezzeti ve kullanılan malzemenin doğal oluşuna dikkati çekti. Etkinlik sonunda öğrencilere cevizli lokum ikram edildi. Etkinliğe, Biga Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Suat Uğur ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Şentürklü, Recep Bozdağ’a teşekkürlerini sundu.
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