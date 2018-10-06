ÇANAKKALE:
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06 Ekim 2018 Cumartesi 11:18

Boğazgücü’nün şampiyon Millilerinden Başkan Yavaş’a ziyaret

Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Yasin Zengin, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Cesur, Takım Antrenörü aynı zamanda Milli Takım Yardımcı Antrenörü Caner Cesur ile kulübün milli sporcusu Orhan Tarakçı, Umurbey...

Boğazgücü'nün şampiyon Millilerinden Başkan Yavaş'a ziyaret
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Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Yasin Zengin, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Cesur, Takım Antrenörü aynı zamanda Milli Takım Yardımcı Antrenörü Caner Cesur ile kulübün milli sporcusu Orhan Tarakçı, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş’ı ziyaret etti.

Başkanlık makamında sohbet havasında gerçekleşen ziyarette, Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, nazik ziyaretleri dolayısıyla Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik ve Spor Kulübüne teşekkürlerini iletti.

Yardımcı Antrenörlüğünü yaptığı U22 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı ile İtalya’da Avrupa Şampiyonluğuna ulaşan Boğazgücü Antrenörü Caner Cesur ile takımın milli sporcusu Orhan Tarakçı’yı bu büyük başarıları dolayısıyla kutlayan Başkan Yavaş, ay-yıldızlı formayı başarıyla temsil eden U22 Milli Takımıyla gurur duyduklarını söyledi.

Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Yasin Zengin ile Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Cesur spora ve sporcuya olan destekleri dolayısıyla Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş’a teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda Başkan Yavaş’a U22 Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takım forması hediye edildi.
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