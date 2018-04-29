Bursalı torunlardan dedelerine vefa

Çanakkale Kara Savaşları’na katılan ve tamamı şehit olan Bursa Seyyar Jandarma Taburu askerleri, ‘Bursalı torunları tarafından’ mezarları başında ziyaret edilerek dualarla anıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenerek geçen yıl yeniden ziyaretlere açılan Kireçtepe Jandarma Şehitliği, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde de misafirlerini ağırladı. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği organizasyonla bir araya gelen yüzlerce Bursalı, 20 otobüsle Gelibolu Yarımadası’nda bulunan şehitliğe çıkarma yaptı. Vatandaşların ellerinde Türk bayrakları kalplerinde heyecanla eşlik ettiği törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çanakkale Jandarma Eğitim ve Alay Komutanı Albay Hüseyin Topuz ve Kıbrıs muharip gazileri de katıldı.

Destansı mücadele

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, anma töreninde yaptığı konuşmada, 1915 ile 1916 yılları arasında gerçekleşen ve 300 bin Osmanlı askerinin şehit düştüğü Çanakkale Zaferi’nin ‘tarihin şerefli sayfalarını dolduran’ kutlu bir destan olduğunu söyledi. Sadece Türkiye tarihini değil dünya tarihini de yakından ilgilendiren, sonuçları itibariyle bütün milletleri etkileyen harpte Osmanlı kuvvetlerinin İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı Çanakkale Boğazı’nda destansı bir mücadele verdiğini söyleyen Başkan Aktaş, “Sonuçta yüzbinlerce şehidimiz oldu fakat düşman donanmaları da ağır kayıplar ile geri çekilmek zorunda kaldı. Yakın tarihimizde yaşanan bu zafer, daima hafızalarımızdadır” diye konuştu.

Bursa’dan 5 bin şehit

Osmanlı askerlerinin kurdukları savunma hatlarıyla ‘Seddülbahir, Arıburnu, Zığındere, Anafartalar, Kireçtepe ve daha birçok cephede’ Çanakkale’yi geçilmez yaptığına dikkat çeken Başkan Aktaş, Bursa’dan 5 bin askerin bu savaşta şehit olduğunu ifade etti. Tarihin en çetin olaylarından biri olarak kabul edilen muharebede Bursa Seyyar Jandarma Taburu’nun da aktif rol oynadığını, cephenin en başında verdiği mücadelelerle savaşın kazanılmasına neden olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Yaklaşık 1000 kişiden oluşan Yüzbaşı Hasan Tahsin Bey komutasındaki taburumuz, savaşın kaderini değiştiren stratejik savunmaların hep en önünde yer almıştır. Cepheden cepheye koşarak muharebelerde önemli bir görev üstlenen Bursa Seyyar Jandarma Taburu, ‘ağır kayıplar vermesine karşın’ düşman saldırılarını kırarak tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır” şeklinde konuştu.

Başkan Aktaş, şehitlere olan vefa duygusu nedeniyle Büyükşehir Belediyesi olarak geçen yıl Kireçtepe Jandarma Şehitliği’ni yenilediklerini belirtti. 6 dönümlük alanın sil baştan düzenlendiğini ve şehitlere yakışır bir ziyaret mekanının oluşturulduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Bu vesileyle, ‘memleket sevdası ve vatan aşkıyla’ bizlere daha huzurlu bir hayat bırakmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun” şeklinde konuştu.

Kahramanlık mirası aynen devam

Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu ise yaptığı konuşmada, bugün Türk tarihinin gurur dolu ancak bir o kadar da hüzünlü bir olayının yaşandığını söyledi. Kireçtepe’de şehit düşen Bursa Seyyar Jandarma Taburu askerlerini anmak, onların aziz hatıralarını yaşatmak için Kireçtepe’de toplandıklarını belirten Hacıoğlu, Çanakkale Savaşları’nın Türk tarihine olduğu kadar dünya tarihine de adını altın harflerle yazdırdığını söyledi. Çanakkale Savaşları’nın sadece askeri yönüyle değil içerdiği zaman ve mekan kavramları, insan faktörüyle de dünya tarihine geçtiğini ifade eden Hacıoğlu, bu destanın yazılmasında en büyük katkıyı Bursa’nın sağladığını anlattı. Kireçtepe’de metfun bulunan seyyar jandarma taburu askerlerinin günümüzde torunları tarafından yine Bursa’da temsil edildiğini belirten Hacıoğlu, “Jandarma komutanlığı olarak bizler, ‘atalarımızın aziz hatıralarını yaşatmak için’ 2015 yılında yine aynı işleve sahip Jandarma Özel Harekat birimini kurduk. Onlar da tıpkı ataları gibi günümüzde de iç ve dış terör örgütlerine karşı Cizre, Nusaybin ve Sur’da kahramanlık destanları yazıyor. Son olarak bu birimimiz, Afrin operasyonuna da katılmıştır” dedi.

Bir anıt park da Bursa’ya

Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, konuşmasında, Kireçtepe ziyaretiyle geçmişin şanlı hatırasına sahip çıkıldığını vurguladı. Düzenlenen organizasyonla Çanakkale’nin kahramanlık mirasının sağlıklı bir şekilde gelecek nesle aktarıldığını vurgulayan Hacıoğlu, “Atalarımıza vefa duygusunu göstermek zorundayız. Zira tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur. Böylesine bir anı oluşturarak, buraya gelmemize sebep olanlara şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, valilik ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle çok kısa zamanda Bursa’da da benzer bir anıt park oluşturarak, atalarımızın şanlı tarihini yaşatacaklarını vurguladı.

Protokol konuşmalarının ardından törene katılanlar, şehit mezarlarını ziyaret ederek dua etti.