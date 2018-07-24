Çanakkale AFAD: “Uyarılara rağmen boğulma vakaları devam ediyor”

Çanakkale AFAD tarafından yapılan açıklamada, Çanakkale genelinde etkisini sürdüren sıcak havalardan bunalanların serinlemek için girdikleri yerlerde son 10 gün içinde 2 kişinin boğulduğu belirtildi.

Çanakkale AFAD’tan yapılan yazılı açıklamada, AFAD tarafından yapılan tüm uyarılara ve yetkililerce alınan önlemlere rağmen boğulma olaylarının önüne geçilemediği belirtildi. Açıklamada ayrıca, son olarak, yaklaşık on gün önce tatil için gittikleri Gökçeada’da yüzmek için Laz Koyu mevkiinde denize giren 2,5 yaşında bir çocuk annesi 37 yaşındaki kadın ve önceki gün Yenice ilçesinin Bayatlar köyünde serinlemek için Kocaçay’a giren 18 yaşındaki lise öğrencisi boğulduğu belirtildi.

Bu tür üzücü olayların yaşanmaması için daha duyarlı davranılması gerektiğinin altını çizen ve daha önce yaptıkları uyarıları tekrarlayan Çanakkale AFAD yetkililerince vatandaşlara, piknik yapmak, eğlenmek veya dinlenmek için gittikleri yerlerde güvenlik şamandıralarıyla çevrilmemiş, cankurtaran bulunmayan ve güvenli olup olmadığı bilinmeyen deniz, çay, gölet, baraj ve kanal gibi yerlerde suya girmemeleri gerektiği tekrar hatırlatıldı.