Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Gözetleme Alanı için proje çalışmaları başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesinde yer alan ve 18 Mart Boğaz Savaşı’nın yönetildiği karargah olan 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Gözetleme Alanı’na yönelik gerçekleştirilmesi planlanan...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesinde yer alan ve 18 Mart Boğaz Savaşı’nın yönetildiği karargah olan 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Gözetleme Alanı’na yönelik gerçekleştirilmesi planlanan proje çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Müstahkem Mevkii Gözetleme Alanına ilişkin gerçekleştirdikleri ziyarette, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulğu ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Karataş’tan bu alanda yapılması planlanan proje hakkında bilgi aldı.

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) tarafından iki yıl önce başlatılan Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Gözetleme Alanı ile ilgili arşiv çalışması sonucunda elde edilen tarihsel verilerin ışığında, ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından oluşturulan çalışma ekibi çalışmalara başladı.

Bu çerçevede, alanın sörvey çalışmaları, peyzaj tasarım örnekleri, heykel, rölyef ve alanın tarihçesiyle ilgili bilgilendirme yazıları tasarım aşamasına getirildi.

Yapı işleri ve Teknik Daire başkanlığı tarafından yapılacak peyzaj projesi, yapısal mekanlarının metraj çalışması ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandıktan sonra yapım sürecinin başlayacağı bilgisi verildi.