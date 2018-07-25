ÇANAKKALE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 14:39

Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Gözetleme Alanı için proje çalışmaları başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesinde yer alan ve 18 Mart Boğaz Savaşı’nın yönetildiği karargah olan 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Gözetleme Alanı’na yönelik gerçekleştirilmesi planlanan...

Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Gözetleme Alanı için proje çalışmaları başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesinde yer alan ve 18 Mart Boğaz Savaşı’nın yönetildiği karargah olan 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Gözetleme Alanı’na yönelik gerçekleştirilmesi planlanan proje çalışmalarına başlandı.

Bu kapsamda, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer ve AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, Müstahkem Mevkii Gözetleme Alanına ilişkin gerçekleştirdikleri ziyarette, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulğu ve Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Murat Karataş’tan bu alanda yapılması planlanan proje hakkında bilgi aldı.

Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) tarafından iki yıl önce başlatılan Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii Gözetleme Alanı ile ilgili arşiv çalışması sonucunda elde edilen tarihsel verilerin ışığında, ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından oluşturulan çalışma ekibi çalışmalara başladı.

Bu çerçevede, alanın sörvey çalışmaları, peyzaj tasarım örnekleri, heykel, rölyef ve alanın tarihçesiyle ilgili bilgilendirme yazıları tasarım aşamasına getirildi.

Yapı işleri ve Teknik Daire başkanlığı tarafından yapılacak peyzaj projesi, yapısal mekanlarının metraj çalışması ve yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlandıktan sonra yapım sürecinin başlayacağı bilgisi verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku