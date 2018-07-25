Çanakkale Uluslararası Çeltik Çalıştayı gerçekleştirildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, 2018 Troya yılı etkinlikleri kapsamında Türkiye’de ilk kez Çanakkale Uluslararası Çeltik Çalıştayı düzenlendi.

Biga Atatürk Kültür Merkezinde Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Biga ve Ezine Kaymakamlığının işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Çeltik Çalıştayı’na Türkiye’den 240’tan fazla üretici ve konunun uzmanları katıldı. 15 ilden araştırmacının katıldığı on oturumdan oluşan çalıştayda Japonya, Bulgaristan, İtalya, Pakistan, Makedonya’dan araştırmacı konuklar katıldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ yaptığı açılış konuşmasında, Biga’nın çeltik üretiminde 60 bin tonluk üretime sahip olduğunu söyledi. Karadağ, "Bilim ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak çeltikte yapılması gerekenleri en iyi şekilde yaparak kaliteyi ve üretimimizi arttırmamız gerekiyor. Ülke olarak 370 bin ton civarında çeltik açığımız var. Bu çok önemli bir rakam ve çokta önemli bir problem aslında. 450 bin dekarlık alana ihtiyaç var ki bu açığımızı kapatabilelim" diye konuştu.

Çalıştayda, Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dr. Adnan Tülek çeltik beyaz uç nematodu’nun ülkemiz çeltik ekim alanlarındaki durumu, Dr. Halil Sürek ise ülkemizde çeltik tarımı ve çeşit geliştirme çalışmalarında elde edilen gelişmeler, Samsun On dokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Hüsrev Mennan çeltikte yabancı ot mücadelesi , İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dr. Hakan Hekimhan Türkiye çeltiklerinde sorun olan önemli hastalıklar ve çözüm önerileri hakkında bilgi verdi.

Çeltikte yeni gelişmeler semineri sonunda çiftçilerin soruları cevaplandırıldı.