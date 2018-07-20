Çanakkale’de Genç Çiftçi Hibe Destekleme Projeleri törenle imzalandı

Çanakkale’de, Genç Çiftçi Projeleri kapsamında Hibe Destekleme almaya hak kazanan üreticiler ile hibe sözleşmesi imzalandı.Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan imza törenine, İl Müdürü...

Çanakkale’de, Genç Çiftçi Projeleri kapsamında Hibe Destekleme almaya hak kazanan üreticiler ile hibe sözleşmesi imzalandı.

Çanakkale İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan imza törenine, İl Müdürü Erdem Karadağ, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mustafa Nazlım, Konu Sorumlusu Teknik Personel ve Hibe Desteği almaya hak kazanan Genç Çiftçiler katıldı.

İl Müdürü Erdem Karadağ hibe sözleşmesi imza töreninde yaptığı konuşmada, “Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında yürütülen Genç Çiftçi projeleri; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsalda genç nüfusun istihdamı ve kırsal alandaki tarımsal üretime çok olumlu yönde katkılar sağlamaktadır. 2016 yılında Çanakkale genelinde toplam 234 projeye 7 milyon TL, 2017 yılında 246 projeye 7 milyon 380 bin TL destek verildi. Genç çiftçi projeleri kapsamında 2018 yılında İlimiz genelinde toplamda 1.279 başvuru onaylanmış ve 256 proje destekleme kapsamına alınmıştır. Bunların % 59’u bayan çiftçilerden oluşmaktadır. Projeler ilimiz tarımsal üretimine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Ülkemize, İlimize hayırlı olsun” dedi.

Hibe sözleşmelerinin imzalanmasının ardından toplantı sona erdi.