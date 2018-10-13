ÇANAKKALE:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:23

Çanakkale’de ’Yaşam için kısa bir mola’ uygulaması

Çanakkale’de, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, kural ihlali yapan sürücülere araçları ile içeri alındıkları çadırda, ihlalin nelere neden olabileceğini anlatan görüntü izletildi.Çanakkale’de karayollarında...

Çanakkale'de 'Yaşam için kısa bir mola' uygulaması
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Çanakkale’de, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında, kural ihlali yapan sürücülere araçları ile içeri alındıkları çadırda, ihlalin nelere neden olabileceğini anlatan görüntü izletildi.

Çanakkale’de karayollarında kazaları ve can kayıplarını önlemek için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yaşam için kısa bir mola’ projesi kapsamında uygulama yapıldı.

Çanakkale-İzmir karayolu Kepez Beldesi mevkiinde ki uygulama noktasında gerçekleştirilen denetime, Çanakkale Bölge Trafik Şube Müdür Yasin Pala’da katıldı.

Emniyet kemeri takmayan, telefonla konuşan ve hız ihlali yaptığı belirlenen sürücüler durdurularak, önce yaptıkları kural ihlali hatırlatıldı. Daha sonra araçları ile çadır içerisine alınan sürücülere, kural ihlali sonucunda yaşanacak kaza ve sonrasında ortaya çıkabilecek sonuçlara ilişkin 8 dakikalık görüntü izletildi.

Çanakkale Bölge Trafik Şube Müdür Yasin Pala, kurallara uyarak yapılan yolculuğun önemine dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Trafikte en küçük kural ihlalinin sonucunun can kayıplarıyla ödendiğini dile getiren Pala, “Özellikle cep telefonu ile konuşmak, alkollü olarak araç sürmek ve de emniyet kemeri takmamak gibi kuralların ihlalinin sonuçlarını biz değerli sürücülere ve yolcularımıza, vatandaşlarımıza kısa filmlerle bire bir yaşatacağız bu anları. Tabi ki bu olayların yaşanmaması için biz bunların önüne geçmek istiyoruz. Ne kadar çok vatandaşımıza ulaşabilirsek daha çok başarılı olacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.
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