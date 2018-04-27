Çan’da Efe Hatun Çan Troya 1.Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20’nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ilan yılını 2018 Troya Yılı...

Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20’nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ilan yılını 2018 Troya Yılı kapsamında ve Çan Büyüktepe Gençlik ve Spor Kulübü’nün hazırladığı Efe Hatun Çan Troya 1. Halk Oyunları Şenliği Çan Belediyesi Termal Park Amfi Tiyatro’da düzenlendi.

Şenlikte Çanakkale ve Çan’da bulunan Halk Oyunları ekiplerinin hazırlamış olduğu yöresel gösteriler sergilendi. Şenliğe Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, Çan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emin Görgün ve vatandaşlar katıldı. Geceye katılan ekiplere madalya ve teşekkür belgelerini takdim eden Başkan Kuzu, emeği geçen herkese teşekkür etti.