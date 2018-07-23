ÇANAKKALE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:46

Çan’da Fatih ve Atatürk Mahalleleri, Aile Sağlığı Merkezine kavuşuyor

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Fatih ve Atatürk Mahalleleri Aile Sağlığı Merkezine kavuşuyor.Çan’da, Fatih ve Atatürk Mahallelerini ziyaret eden Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, mahalle sakinleri ile bir araya gelmişti. Mahallelilerin...

Çan'da Fatih ve Atatürk Mahalleleri, Aile Sağlığı Merkezine kavuşuyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, Fatih ve Atatürk Mahalleleri Aile Sağlığı Merkezine kavuşuyor.

Çan’da, Fatih ve Atatürk Mahallelerini ziyaret eden Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, mahalle sakinleri ile bir araya gelmişti. Mahallelilerin görüş ve taleplerini iletmelerinin üzerine hemşerilerine aile sağlığı merkezi sözü veren Başkan Kuzu, kısa süre içerisinde iki Mahalleyi de sevdiren müjdeyi verdi.

Nadir Pazarbaşı Düğün Salonunun hemen yanına kurulan yeni Aile Sağlığı Merkezi kullanıma hızla hazırlanırken 1-2 haftalık çok kısa bir süre içinde de doktorların göreve başlamasıyla Fatih ve Atatürk Mahallesi sakinlerine hizmet vermeye başlayacak. Her iki Mahallenin de ortak ulaşım noktasında yer alan yeni Aile Sağlığı Merkezi ile ilgili açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, Çanlıların en iyi sağlık hizmetlerini hak ettiklerini, bunun için de gereken ne varsa gerçekleştirme gayretinde olduklarını belirtti.

Başkan Kuzu, “Çanlı hemşerilerimin sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak için gayret ediyoruz. Bu sebeple de Fatih ve Atatürk Mahallelerimizde ikamet eden hemşerilerimiz böyle bir Aile Sağlığı Merkezi ihtiyaçlarından bahsettiler. Bizler de hemen harekete geçerek Aile Sağlığı Merkezinin fiziksel koşullarını oluşturduk. Bunun yanında bu merkezde görev yapacak doktorlar için de gerekli yerlere başvurduk. Hamdolsun Aile Sağlığı Merkezimizin yeri hazır, iç tefrişatı da tamamlanmak üzere hatta burada çalışacak doktorlarımız da 1-2 haftaya görevlerine başlayacak. Hem Fatih ve Atatürk Mahallelerimize hem de Çanımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku