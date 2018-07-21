Çanakkale’nin Çan ilçesinde, hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara yola çıkan 50 kişilik hac kafilesi Çan Kapalı Pazaryerinden dualarla uğurlandı.Hac kafilesini yolcu etmeye Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çan Ak Parti İlçe Başkanı Murat Okan ve yakınları katıldı. Başkan Kuzu, hac kafilesini tebrik ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Yapılan dualar ve kesilen kurbanın ardından kafile yola çıktı.
Çan’da ilk hac kafilesi uğurlandı
Çanakkale’nin Çan ilçesinde, hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara yola çıkan 50 kişilik hac kafilesi Çan Kapalı Pazaryerinden dualarla uğurlandı.Hac kafilesini yolcu etmeye Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çan Ak Parti...