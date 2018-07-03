ÇANAKKALE:
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03 Temmuz 2018 Salı 18:19

Çavuşköy’de yoğun mesai

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi ekipleri çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Çavuşköy Mahallesi’nde çalışan ekipler, altyapıdan üstyapıya mahalle ihtiyaçlarını belirleyip çalışmalarını sürdürüyor.Biga Belediyesi...

Çavuşköy'de yoğun mesai
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Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga Belediyesi ekipleri çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Çavuşköy Mahallesi’nde çalışan ekipler, altyapıdan üstyapıya mahalle ihtiyaçlarını belirleyip çalışmalarını sürdürüyor.

Biga Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çavuşköy Mahallesi’nin Arapdede Köprüsü girişi ile Çavuşköy Köprüsü girişlerini sıcak asfalt döşedi. Çavuşköy Mahallesi’nde ayrıca Başak Sokak’ta yol yapım çalışmaları devam ediyor. Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde ise yağmur suyu hattı çalışması başladı. Altyapı çalışması tamamlanır tamamlanmaz ise yol yapım çalışmaları başlayacak.

Biga Belediyediyesi’nden yapılan Çavuşköy’ün de yaşanacak şehir Biga sloganına yakışır şekilde düzenlendiği belirtilen açıklamada, “Biga’mızın yaşanacak şehir olması için ekiplerimiz durmaksızın çalışıyorlar. Tüm mahallelerimize eşit ve adil şekilde hizmet götürme hedefindeyiz. Vatandaşlarımızdan Halk Masa sistemi aracılığıyla gelen isteklerin yanı sıra programlı bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Altyapı ve üstyapı çalışmalarını birlikte planlıyoruz. Yollarımızın yapboza dönmesini istemiyoruz. Çavuşköy Mahallemizde daha önce altyapı çalışmaları gerçekleştirdik ve büyük oranda altyapı sorunlarını ortadan kaldırdık. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeniledik. Sıcak asfalt çalışmalarımız da devam ediyor. Çavuşköy’e doğalgaz gelmesi için de Biga Belediyesi olarak önemli çaba gösterdik. Biga Belediyesi olarak tüm mahallelere dokunmak hedefindeyiz. Çalışmalarımızda bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.
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