CHP’li vekiller mazbatalarını aldı

24 Haziran’da Meclis’e girmeyi başaran Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale milletvekilleri, törenle mazbatalarını aldı.

CHP Çanakkale’den Meclis’e giren milletvekilleri, Çanakkale Adliyesinde gerçekleşen törenle mazbatalarını aldı. Ankara’da olduğu için törene katılamayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in yerine eşi Özen Erkek ve Özgür Ceylan’a mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Ünsal Bayav verdi.

Mazbataların alınmasının ardından toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.