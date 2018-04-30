ÇANAKKALE:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:58

ÇOMÜ 1. Proje Pazarının gözdesi Çan Belediyesi oldu

Çanakkale Valiliği’nin himayesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen 1.Proje Pazarı, Troy Park AVM’de vatandaşlara kapılarını açtı.Çanakkale’de Arge ve İnovasyon kapsamında ülkenin ekonomik ve...

ÇOMÜ 1. Proje Pazarının gözdesi Çan Belediyesi oldu
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Çanakkale Valiliği’nin himayesinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ev sahipliğinde gerçekleşen 1.Proje Pazarı, Troy Park AVM’de vatandaşlara kapılarını açtı.

Çanakkale’de Arge ve İnovasyon kapsamında ülkenin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm üretebilmek amacı ile üretilen projelerin sergilendiği 1. Proje Pazarı’nın açılışı 25 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirildi. Birçok belediye ve kurumun stant açtığı proje pazarında kişilerce hazırlanan yüzlerce projenin de posteri sergilendi.

25-26-27 Nisan tarihlerinde ziyarete açılan ve her kesimden vatandaş ile Çanakkale protokolünün ziyaret ettiği Troya 1. Proje Pazarında Çan Belediyesi standı büyük ilgi gördü. Çan Belediyesinin inovatif ve sürdürülebilir projelerinin sergilendiği stantta, 5 litre evsel atık yağ verene 1 litre deterjan projesinden akıllı e- dershane projesine kadar her alanda yenilikçiliğe örnek olan projeler ziyaretçilere sunuldu.

Çan Belediyesi standını ziyaret eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, ’Geleneksel Çan El Dokuma Halısının Canlandırılması’ projesiyle yakından ilgilenerek özellikle dezavantajlı gruba giren kadınların da böylece sosyal ve ekonomik hayata dâhil edildiği için Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu’ya teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu, “Öncelikle ülke olarak 2023 hedeflerimiz var. Ve bu konuda da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemiz elinden geleni yapıyor. 1. Proje Pazarı da bunun en güzel örneğini teşkil ediyor. Girişimci, yenilikçi ve daha taze fikirler fikirlerin görücüye çıktığı bu programda yer almak Çan Belediye olarak bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yenilikçi düşünen ve üreten her kişi ve kuruma böyle güzel bir platform sağladığı için ben Rektörüm Yücel Acer Beyefendiye, bu platforma destekleri için de Valimize teşekkür ediyorum” dedi.
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