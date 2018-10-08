ÇOMÜ, yeni eğitim öğretim dönemine birçok yapısal yenilenmeyle giriyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) 2018-2019 Eğitim Öğretim dönemine, çok sayıda yapısal yenilenmeyle giriyor.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar neticesinde üniversitenin birçok fakülte, meslek yüksekokulu ve çeşitli idare binalarında tadilat ve yenilikler yapıldı.

Çeşitli birimlerde tespit edilen eksikliklerin büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden ÇOMÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulgu, üniversitenin yeni döneme mekansal anlamda hazır olduğunu kaydederek, yapılan çalışmaları şöyle özetledi: “Tıp Fakültesi dekanlık binamızın çevresi ve bahçesinde bulunan beton parke kilit taşları ile bordürlerin onarımı ile bina girişine motosiklet ve bisikletler için park yeri yapıldı. Kalorifer dairesine depo yapıldı ve yine aynı bölümdeki banyo ve wc’nin tadilatı gerçekleştirildi. Binamıza ayrıca atık malzeme deposu yapıldı. Fen-Edebiyat Fakültesi Ek Bina (B Blok) giriş kapısının olduğu cephede sıva tamiri ve boya yapıldı. İç bahçede bulunan su kanalı çevresi duvar ile yükselttirilerek kanala toprak girişi engellendi. A ve B Blok arasındaki atıl beton rampa kırıldı ve laboratuvar bloğu önüne beton rampa yapıldı. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi binasının dış cephesinde sıva tamirleri yapıldıktan sonra boyanarak, bina dış cephesinde yağmur iniş boruları değiştirildi. Fakülte binası zemin katında bulunan canlı kaynaklar birimindeki asma tavan arasındaki duvar ve betondaki delikler kapatıldı. Ayrıca kalorifer kazanı, kalorifer kollektörü ile bağlantı hatları ve bacası değiştirildi. ÇOBİLTUM binası dış cephesinde bulunan pencere doğramalarına silikon çekildi, bina ön cephesindeki lokal kaplama tamiri yapıldı. Hasan Mevsuf Spor Salonu kazan dairesi içerisinde su tahliye kanalı tadilatları yapıldı. Soyunma odası koridor duvarlarına seramik pasemento imalatı ve duvar ve tavan boyası imalatları yapıldı. Tüm bina dış cephesinde bulunan pencere doğramalarına silikon çekildi. Dalgıç pompa ve deforme olan havalandırma menfezleri değiştirildi. Sağlık Bilimler Enstitüsü binasının bina dış cephesinde bulunan pencere doğramalarına silikon çekildi. Güzel Sanatlar Fakültesi zemin kattaki 2 adet dış kapı panik barlı yangın kapısı olarak yeniden yapıldı. C Kapısı merdiven ve sahanlık kaplamaları yenilendi. NFK Tiyatro Salonu dış kapısı demir doğrama olarak yeniden yapıldı ve yine tüm bina dış cephesinde bulunan pencere doğramalarına silikon çekildi. Merkez Kütüphane’nin kazan dairesi su deposu altına beton kaide yapıldı. İlave paslanmaz kullanım suyu deposu ve hidroforu takıldı. Kalorifer kazanları, brülör cihazları, kalorifer kollektörü ile bağlantı hatları ile kalorifer kazanı bacaları değiştirildi. Çanakkale Teknik Bilimler MYO laboratuvar bloğu koridorunda tadilat yapılarak 2 adet çalışma ofisi kazandırıldı. Mekanik mahalde 1 adet dalgıç pompa takıldı. Bahçeye 3 adet ahşap kameriye ve yürüyüş yolları yapıldı. Çevre sulama sistemleri, bitkilendirme ve rulo çim serilmesi işi yapıldı. ÇOMÜ Kreş bodrum kat çay ocağı içinde tadilat yapıldı. Dershane duvarı içinde gözlem penceresi açıldı ve arka cepheye demir profilden merdiven yapıldı. RMS Binası Doğalgaz Sahasında, saha zemini tesviyeye getirilip dolgu ve beton işleri yapıldı. ÖSEM Binası sevkiyat ve mal kabul girişinin bulunduğu bölümün üzeri kapatıldı. Naim Süleymanoğlu Spor Salonu derslik bloğu zemin katta dışarıya kapı açılması tadilatı ile boya badana tamiratları yapıldı. Derslik bloğu zemin katta yeni açılan kapı yanında güvenlik bölmesi yapıldı. Sağlık Meslek Yüksekokulu binası dış çevresi boyunca tretuar ile duvar birleşim yerlerinin onarımı ve 1 metre yüksekliğinde sürme esaslı su yalıtımı yapıldı. 2.katta bulunan 202 ve 203 no’lu derslik tadilatları ve boya badana onarımları yapıldı. Zemin kattaki çalışma ofisi tadilatı yapıldı. Mühendislik Fakültesi Ek Binası dış cephesinde bulunan pencere doğramalarına silikon çekildi. Turizm Fakültesi binası 4.katında bulunan erkek ve kadın wc önlerine ahşap paravan yapıldı. Bina dışında bulunan jeneratörün üzeri kapatıldı ve çevresine panel çit imalatı yapıldı. İlahiyat Fakültesi Dekanlık makam odasındaki 2 adet kapıya suni deri kapitone kaplama yapıldı. Eğitim Fakültesi ek binasına 1 adet dalgıç pompa takıldı, bahçeye 2 adet ahşap kameriye konuldu. Tıp Fakültesi Kadın Doğum Hastanesi 5.katında bulunan kantin ve yemekhanede tadilat yapılarak öğrenci çalışma ofisleri haline getirildi. 5.katta fizik tedavi ünitesi tadilatı yapıldı. Ziraat Fakültesi 1. 2. ve 4. kattaki koridorlarda tadilat yapılarak 5 adet çalışma ofisi kazandırıldı. Soğuk depo revizyonu işi yapıldı. Terzioğlu Kampüsü’ne 1 adet paket tip biyolojik arıtma ünitesi kuruldu. Rektörlük binası kalorifer kazanları, brülör cihazları, kalorifer kollektörü ile bağlantı hatları değiştirildi. Kalorifer kazanı bacaları değiştirildi. Troia Kültür Merkezi alt tarafına sulama sistemi yapıldı.”

Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulgu, belirtilen işlerin inşaat kontrolünün İsmail Yurtekin, mekanik kontrolünün Serkan Bayaşoğlu, elektrik kontrolünün ise Cem Tanrıverdi tarafından gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.