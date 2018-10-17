ÇOMÜ’de bir ilk daha: Ayvacık MYO’da çift anadal

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ayvacık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ayvacık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklik ile ikinci bir ön lisans programında çift anadal yapma imkanı elde ettiler.

ÇOMÜ, bu uygulama ile önlisans düzeyinde de Türkiye genelinde ilkler arasında yerini aldı.

Ayvacık MYO Müdürü Prof. Dr. Selçuk İpek, bu değişiklikle birlikte, “Öğrencilerimiz anadallarının yanında ikinci bir programda diploma alma şansı elde edebilecekler. Böylece öğrencilerimizin gelecekte iş bulma imkânı artacak ve mesleki yeterlilikleri yükselecek. Ayrıca bu durum, Ayvacık Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerimizin başarılarını artıracak bir rekabet ortamı sağlayarak, okulumuzun kalitesinin artmasını destekleyecek ve öğrenci tercih edilirliğini artıracaktır” diyerek, Türkiye genelinde ilkler arasında olmaktan duyduğu memnuniyeti sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili olarak, Ayvacık MYO Konferans Salonunda, Ayvacık MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdem Temeloğlu tarafından 1. sınıf öğrencilerine yapılan bilgilendirme toplantısında çift anadal yapma koşulları ve başvuru şartları anlatıldı.