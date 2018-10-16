ÇANAKKALE:
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16 Ekim 2018 Salı 14:57

ÇOMÜ’de ilk kez beyin pili uygulaması

Türkiye’de sayılı merkezlerde uygulanan ve halk arasında beyin hili olarak bilinen derin beyin stimülasyonu (DBS) uygulaması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’nde parkinson hastasına tatbik edildi.ÇOMÜ Hastanesi Beyin...

ÇOMÜ'de ilk kez beyin pili uygulaması
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Türkiye’de sayılı merkezlerde uygulanan ve halk arasında beyin hili olarak bilinen derin beyin stimülasyonu (DBS) uygulaması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’nde parkinson hastasına tatbik edildi.

ÇOMÜ Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Adem Bozkurt Aras, Çanakkale’de ilk defa uygulanan bu yöntemle ilgili şunları söyledi: “Derin beyin stimülasyonu yöntemi uzun yıllar önce uygulanmaya başlandı. Bu teknoloji son zamanlarda ise esansiyel titreme için kullanılmasının yanı sıra parkinson hastalığı, distoni ve multibl skleroz (MS) gibi hastalıklarla beraber olan titremelerde de kullanılmaya başlandı. Ülkemizde sayılı merkezlerde yapılabilen operasyonu, ÇOMÜ Hastanesi’nde ben ve asistan arkadaşlarımız Dr. Ömer Serdar Akgül ve Dr. Alpay Burak Doğru ile Çanakkale’de ilk defa başarı ile gerçekleştirdik. Hastanemizde gerçekleştirdiğimiz bu operasyondan sonra bir hafta boyunca kliniğimizde takip ettikten sonra titremeleri azalan ve normal yaşantısına dönen hastamızı taburcu ettik. Ekibim adına mutluluğumu ifade etmek istiyorum”.
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