Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, 1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali coşku ile kutlandı.Ezine’de 1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali Ezine Kaymakamlığı ve Ezine Belediyesi organizasyonunda 22 Eylül Stadında gerçekleştirildi. Programda yurt içi ve yurt dışından katılan halk dansları grupları gösterilerini sundu. Festivale katılan ekiplere Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna ve Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Ezine’de Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali
Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, 1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali coşku ile kutlandı.Ezine’de 1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali Ezine Kaymakamlığı ve Ezine Belediyesi organizasyonunda 22 Eylül Stadında...