ÇANAKKALE:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:30

Ezine’de Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, 1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali coşku ile kutlandı.Ezine’de 1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali Ezine Kaymakamlığı ve Ezine Belediyesi organizasyonunda 22 Eylül Stadında...

Ezine'de Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, 1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali coşku ile kutlandı.

Ezine’de 1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali Ezine Kaymakamlığı ve Ezine Belediyesi organizasyonunda 22 Eylül Stadında gerçekleştirildi. Programda yurt içi ve yurt dışından katılan halk dansları grupları gösterilerini sundu. Festivale katılan ekiplere Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna ve Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku