GAMER Başkanı Çapar’ın acı günü

Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü halkından GAMER Başkanı Doç. Dr. Selim Çapar’ ın annesi Seyyide Çapar (88) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı Çanakkale’de kızının yanında vefat etti. Cenaze bugün İkindi namazı öncesi Büyükpaşa köyü Camisine getirilerek, köy halkından helallik alındı. İkindi namazına müteakip köy meydanında Yenice ilçe Müftüsü Derviş Orhan’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Doç. Dr. Selim Çapar’ın vefat eden annesi Seyyide Çapar (88), Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde toprağa verildi.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Başkanı Doç. Dr. Selim Çapar’ın vefat eden annesi Seyyide Çapar (88), Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde toprağa verildi.Çan ilçesine bağlı...

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