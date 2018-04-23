GESTAŞ, 23 Nisan’da çocukları dümene geçirdi

Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir videoyla kutladı. GESTAŞ’ın hazırladığı videoda, kurum çalışanlarının...

Çanakkale Boğazı, Gökçeada, Bozcaada ve Güney Marmara hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir videoyla kutladı. GESTAŞ’ın hazırladığı videoda, kurum çalışanlarının çocukları sahne aldı.

Anıtkabir, gemi köprü üstü, gemi makine dairesi, ambar, şirket binası, hastane gibi mekanların kullanıldığı, farklı sahnelerin çekildiği reklam filminde 13 çocuk görev aldı. Çocuklar, ’Gelecek sizlersiniz’ temalı reklam filminde, geminin dümenine geçerek; bugünün çocukları, yarının büyükleri oldu.

GESTAŞ’ın bu anlamlı 23 Nisan videosu, sosyal medya, internet siteleri ve televizyon reklamlarıyla da Türkiye genelinde birçok kişiye ulaştı. GESTAŞ’ın 23 Nisan videosu toplamda 7 milyona yakın bir izlenme oranı yakaladı.