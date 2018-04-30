Gestaş Troya Medya Buluşmalarında ilk hafta konukları Nihal Bengisu Karaca ve Süleyman Özışık oldu

2018 Troya Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşen GESTAŞ Troya Medya buluşmalarının ilk hafta konukları gazeteci yazar Nihal Bengisu Karaca ve Süleyman Özışık oldu.

İki usta gazeteci, Troya Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte Türkiye’nin seçim sürecini değerlendirdi. Genç ve yeni seçmen yaştaki kişilerin ağırlıkta olduğu söyleşide iki usta gazeteci, Türkiye’nin siyasi durumuyla ilgili görüşlerini dile getirdi. Başkanlık sisteminin konuşulduğu söyleşide, siyasi partilerin Cumhurbaşkanı adayları, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday olmayacağını açıklaması gibi konular değerlendirildi. Söyleşi sonunda GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu, Çanakkale’nin şehidi Kıvanç Kaşıkçı’nın babası Ramazan Kaşıkçı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal, Nihal Bengisu Karaca ve Süleyman Özışık’a günü anısına Truva atı maketi takdim etti.