‘Gönülden Dillere, Çanakkale’den Afrin’e Projesi’

"Gönülden Dillere Çanakkale’den Afrin’e" adlı proje Gelibolu Yahya Çavuş Görme Engelliler ilk ve ortaokulunda düzenlenen programla başladı.

Programa, Gelibolu Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Bartan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, İl Dernekler Müdürü Resul Karakurt Çanakkale Boğazgücü Engelliler Gençlik Spor Kulüp Başkanı Ali Yasin Zengin, Gelibolu Tüm Engelliler Derneği Başkanı Ergün Çoşkun, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Düzenlenen tanıtım programında konuşan Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, projenin tanıtımını yaparak amacını anlattı.

19 Eylül 2018 ile 18 Mart 2019 arasında uygulanması planlanan proje Çanakkale, İstanbul, Balıkesir, Manisa, İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya’da uygulanarak bu iller ziyaret edilecek ve proje kapsamında; Çanakkale Savaşları’ndan başlanılarak Afrin ve 15 Temmuz gibi tarihin dönüm noktası olan olaylar, İl Kültür Müdürlüğü ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından görevlendirilecek tarihçiler tarafından anlatılacak.