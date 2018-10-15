ÇANAKKALE:
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15 Ekim 2018 Pazartesi 13:09

İlker Ülker, TGF Yönetim Kurulu’nda

Çanakkale Aktif Gazeteciler Dernek Başkanı, Kaleninsesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi İlker Ülker, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 9. Olağan Genel Kurulu Amkara’da bir otelde...

İlker Ülker, TGF Yönetim Kurulu'nda
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Çanakkale Aktif Gazeteciler Dernek Başkanı, Kaleninsesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi İlker Ülker, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 9. Olağan Genel Kurulu Amkara’da bir otelde gerçekleşti.

Genel kurulda TGF mevcut başkanı Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ile TGF Genel Başkan Vekili, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim yarıştı.

Kongrede yurt geneli, Azerbaycan ile KKTC’den toplam 197 delege tarafından oy kullanıldı. Genel Kurulda Yılmaz Karaca 103 oy alarak güven tazeledi. Mehmet Ali Dim 93 oy alırken, 1 oy boş çıktı.

Genel Kurulda İzmir Milletvekili ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Onursal Genel Başkanı Atila Sertel Divan Başkanlığı yaptı.

İlk kez bir Çanakkaleli Yönetim Kurulunda

Çanakkale Aktif Gazeteciler Dernek Başkanı, Kaleninsesi Gazetesi İmtiyaz Sahibi İlker Ülker TGF Yönetim Kurulu’nda yer aldı. İlker Ülker TGF’nin Yönetim Kurulu’nda yer alan ilk Çanakkaleli isim oldu.

Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu, “Yılmaz Karaca, İbrahim Erdoğan, Cafer Esendemir, Semra Şener, Turgay Demirtaş, Kenan Çimen, Bayram Ekici, Sezai Matur, Kemal Kapaklı, Derya Akbıyık, Cemal İncesoyluer, Levent Altun, İlker Ülker, Süleyman Akbulut, H.Özgür Özen.
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