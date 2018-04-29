ÇANAKKALE:
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29 Nisan 2018 Pazar 13:54

İzciler ecdadın izinde

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün izcileri, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Çanakkale’de düzenlenen ‘57. Alay Milli Bilinç Kampı’ndaki yerini alarak ecdadı yad etti.Çanakkale Savaşları’nın 103. yıl dönümü sebebiyle,...

İzciler ecdadın izinde
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Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün izcileri, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından Çanakkale’de düzenlenen ‘57. Alay Milli Bilinç Kampı’ndaki yerini alarak ecdadı yad etti.

Çanakkale Savaşları’nın 103. yıl dönümü sebebiyle, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitleri anmak ve harbin manevi havasını hissettirmek üzere bir organizasyon düzenlendi. Büyükşehir Belediyespor’a bağlı izciler, etkinlik çerçevesinde organize edilen 14 kilometrelik parkuru yürüyerek kat etti. Yürüyüşün ardından Hastane Şehitliği’ni ziyaret eden izciler, şehitler için Yasin-i Şerif ve hatim duası okudu.
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